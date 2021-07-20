الرئيس الأفغاني: طالبان لا تملك إرادة للسلام

قال الرئيسُ الأفغانيُ أشرف غني إن طالبان لا تملك إرداة للسلام والمصالحة، مشيرا إلى أن كل من اعتقد أن الحركة تغيرت فهو على خطأ.

وأكد الرئيس الأفغاني أن حكومة بلاده أخطأت عندما أطلقت سراح الآلاف من سجناء طالبان بهدف تشجيعها على الحل السياسي، وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل بالعاصمة كابل، أثناء أداء الرئيس أشرف غني صلاة عيد الأضحى. وأضافت الوزارة في بيان أن الصواريخ استهدفت المنطقة الخضراء التي تضم قصر الرئاسة وعددًا من السفارات، من بينها الأميركية، دون سقوط ضحايا. فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.