 
مباشر

الرئيس الأفغاني: طالبان لا تملك إرادة للسلام

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvgm

قال الرئيسُ الأفغانيُ أشرف غني إن طالبان لا تملك إرداة للسلام والمصالحة، مشيرا إلى أن كل من اعتقد أن الحركة تغيرت فهو على خطأ.

وأكد الرئيس الأفغاني أن حكومة بلاده أخطأت عندما أطلقت سراح الآلاف من سجناء طالبان بهدف تشجيعها على الحل السياسي، وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل بالعاصمة كابل، أثناء أداء الرئيس أشرف غني صلاة عيد الأضحى. وأضافت الوزارة في بيان أن الصواريخ استهدفت المنطقة الخضراء التي تضم قصر الرئاسة وعددًا من السفارات، من بينها الأميركية، دون سقوط ضحايا. فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا