الحجاج يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية

بدأت قوافل الحجاج بالتوافد صباح اليوم إلى مَشْعر مِنى لقضاء يوم التَرْوِية في أول مناسك الحج لھذا العام، استعدادا للصعود إلى مشعر عرفات غدا الإثنين، لأداء الركن الأكبر في الحج.

وأعلنت السلطات السعودية أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء شعائر الحج دون حوادث، مؤكدة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل لمنع انتشار فيروس كورونا، هذا وقلصت السعودية عدد الحجاج للسنة الثانية تواليا حيث بلغ عددهم هذا العام ستين ألف حاج، واقتصر على السعوديين والمقيمين في البلاد.