التيار الوطني الحر يدعو لتشكيل حكومة جديدة

دعا التيار الوطني الحر في لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت ممكن، وحث القوى والكتل البرلمانية على التعاطي بمسؤولية مع الوضع الراهن للبلاد، في ظل غياب حكومة قادرة على الإصلاح.

وحذر التيار من الفوضى حال عدم تشكيل حكومة تفاوض صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات، كما دعا التيار الوطني حكومة تصريف الأعمال إلى ضبط الأمن في البلاد، يأتي ذلك، وسط أنباء عن تجاوز نسبة البطالة في لبنان خمسة وستين بالمئة، فيما تشير تقارير منظمات أممية أن سبعة وسبعين في المئة من اللبنانيين يعانون أزمة في توفير الغذاء لأكثر من مرة يوميا.