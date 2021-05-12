حداد في تتارستان على ضحايا الهجوم بمدرسة

تشهد جمهورية تتارستان الروسية اليوم حدادا عاما على أرواح ضحايا الهجوم على مدرسة في مدينة قازان، والذي أودى بحياة سبعة أطفال ومعلّمة وموظفة.

هذا ويواصل سكان مدينة قازان التدفق إلى المدرسة لوضع الزهور عند مداخلها.. إلى ذلك أوعزت وزارة التعليم بتشديد الإجراءات الأمنية في مدارس البلاد. وكان شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما قام بإطلاق النار في إحدى مدارس المدينة ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين. إلى ذلك غادرت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية وعلى متنها خمسة أطفال مصابين إلى موسكو لتلقي العلاج.