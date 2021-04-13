روحاني يطالب واشنطن برفع العقوبات عن إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن رفع العقوبات هو السبيل الوحيد أمام واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي.

وشدد روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أهمية التعاون بين طهران وموسكو فيما يتعلق بالحفاظ على الاتفاق النووي. من جانبه حذر لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني /محمد جواد ظريف/ من محاولات تقويضِ محادثات فيينا، داعيا جميعَ أطراف الاتفاق النووي بما فيها إيران إلى الالتزام ببنوده. فيما أكد /ظريف/ أن الوقت قد حان لرفع القيود عن بلاده، معتبرا أن العقوبات الأمريكية وأعمال التخريب بمنشأة نطنز ستعقد المفاوضات.