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طهران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن حادثة نطنز

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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالمسؤولية عن حادث منشأة نطنز.

وقال ظريف خلال إفادة في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إن الحادث يهدف لتقويض المفاوضات الجارية في فيينا متوعدا بالانتقام. إلى ذلك أعلن الأمن الإيراني التعرف على المسؤول عن الحادثة والعمل على اعتقاله .. فيما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز لم يتوقف ومستمر بقوة. مشددا على أن ما حصل لن يوقف الصناعة النووية الإيرانية.

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