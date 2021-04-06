طهران تختبر للمرة الأولى أجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل السادس في محطة نطنز

أعلنت الخارجية الإيرانية عن انتهاء الجولة الأولى من مباحثاتِ فيينا بالاتفاقِ على استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء.

وقالت الخارجية الايرانية إن اجتماعاتِ الخبراء ستبحث القضايا الفنية في مجالي رفع العقوبات والخطوات النووية، مضيفةً أن الوفدَ الايراني أكد خلال الاجتماع على أن رفع العقوبات الأمريكية لا بد أن يكون الخطوة الاولى لتفعيل الاتفاق النووي . إلى ذلك أعلن المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بدء اختبارات على أجهزةِ طردٍ مركزي متطورة من الجيل التاسع.. فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي تركيب طهران مجموعات من أجهزةِ الطرد المركزي تحت الأرض في محطة نطنز.