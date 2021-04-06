تمسك فلسطيني بمشاركة القدس بالانتخابات ومطالب بتدخل أممي ودولي للضغط على إسرائيل

أكدت حركة حماس تمسكها بمشاركة القدس في الانتخابات الفلسطينية المقررة الشهر المقبل، وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان إن موقف الحركة ثابت ولا مساومة عليه..

بدورها طلبت الحكومة الفلسطينية تدخلا أمميا ودوليا للسماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات المبرمبة فيما يتعلق بالانتخابات، وخاطب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الرباعية الدولية لتمكين الانتخابات في القدس وطالب المالكي بالتدخل السريع من أجل ضمان عقدها بما في ذلك في القدس الشرقية.