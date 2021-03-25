طوكيو وسيئول تتهمان بيونغ يانغ بإطلاق صاروخين باليستيين وموسكو تدعو الأطراف إلى التفاوض

اتهمت طوكيو وسيؤول كوريا الشمالية بإجراء تجربة جديدة على الصواريخ الباليستية، واعتبرتها تهديدا لأمن المنطقة.

بدورها، قالت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيط الهادئ إنها تراقب الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتتشاور مع الحلفاء، بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وأضافت أن برنامج بيونغ يانغ غير المشروع يمثل تهديدا لجيرانها والمجتمع الدولي.. من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ما زالت تتمسك بعملية التفاوض لتحقيق التسوية في شبه الجزيرة.