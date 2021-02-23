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حزن يلف الولايات المتحدة بعد وفاة نصف مليون بكورونا 

أخبار العالم

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أوعز الرئيس الأميركي جو بايدن بتنكيس أعلام  بلاده فوق المباني الحكومية لمدة5 أيام حدادا لضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة إذ تجاوزت الوفيات في هذا البلد نصف مليون وفاة.

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض إن عدد الوفيات في عام واحد تجاوز عدد القتلى الأميركيين في الحربين العالميتين وحرب فيتنام.

وتسارع ادارة بايدن في أنتاج وتوزيع اللقاحات حيث تعهد الرئيس الأمريكي بتحصين المواطنين على مدار الشهور القادمة للتغلب على أزمة كورونا.

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