ساليفان: التعامل مع نووي إيران أولوية قصوى

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن التعامل مع إيران من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة الرئيس جو بايدن.

وقال ساليفان، إن إدارة بايدن تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام ألفين وخمسة عشر بشكل عاجل كخطوة للتعامل مع مجموعة من التحديات من قبل إيران، محذرا أن طهران أصبحت اليوم تقترب من الحصول على قنبلة نووية، من جهتها شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على ضرورة التزام ايران ببنود الاتفاق النووي والقيود المفروضة بموجبه قبل إجراء اتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإيراني.