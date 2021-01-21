بايدن يستهل يومه الأول بإلغاء قرارات ترامب

استهل الرئيس الأمريكي جو بايدن يومه الأول في البيت الأبيض بتوقيع عدد من الأوامر التنفيذية ألغى بموجبها قرارات اتخذها سلفه دونالد ترامب.

وألغى بايدن انسحابَ الولايات من منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ كما رفَع الحظر على دخول مواطني عدة دول إلى البلاد، وتضمنت مراسيمُ بايدن رفعَ حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، وإلغاء تمويل الجدار الحدودي معها، ووقع بايدن أمرا يلزم الأمريكيين بوضع الكمامات والالتزامِ بالتباعد الجسدي في جميع المباني الاتحادية.