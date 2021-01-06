الكاظمي: خفض عدد القوات الأمريكية قريبا

أعلن رئيس الوزراء العراقي / مصطفى الكاظمي/ أن أكثر من نصف القوات الأمريكية ستنسحب من البلاد خلال الأيام المقبلة.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، أوضح الكاظمي أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال انسحاب أكثر من نصف تلك القوات كثمرة للحوار الإستراتيجي المتواصل مع واشنطن، مع الإبقاء على مئات من عناصرها فقط، وذلك بهدف التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني. وأكد الكاظمي أن العراق لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم. إلى ذلك حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من محاولات جر البلاد إلى حرب أهلية عبر قصف البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد.