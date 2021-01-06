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قاآني: سننتقم لسليماني في عقر دار الأعداء

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أعلن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاآني أن بلاده لا تستبعد أن يكون الانتقام لاغتيال القائد السابق للفيلق، قاسم سليماني في عقر دار الأعداء حسب تعبيره.

وأضاف قاآني خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني في مسقط رأسه بمحافظة كرمان أن طهران ماضية في قرار الثأر حتى تحقيقه. مشيرا إلى أن الهدف هو كسر هيمنة الأمريكيين وطردهم من المنطقة، كما لفت إلى أن الذين اقترفوا جريمة اغتيال سليماني لن يأمنوا في بيوتهم ولن يسمح لهم أن يعيشوا بأمان. إلى ذلك كشف وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، عن امتلاك طهران أدلة جديدة تثبت تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل شهرين متوعدا تل أبيب بالرد على العملية بالوقت المناسب.

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