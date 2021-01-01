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قاآني يتوعد ترامب بالرد على مقتل سليماني

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قال قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إن إيران لن تتردد في الانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني، ومستعدة لمواجهة أي تحرك أمريكي ضدها في المنطقة.

وقال قاآني خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا مبادئ له، وإنه اغتال سليماني بتحريض من إسرائيل والسعودية. إلى ذلك حذرت ممثلية إيران في الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن من تداعيات تحركات واشنطن بالمنطقة بما فيها ارسال قاذفات بي اثنتين وخمسين. يأتي ذلك فيما نقلت شبكة سي أن أن عن مسؤول أمريكي أن القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر قرر سحب حاملة الطائرات /يو إس إس نيميتز/ من منطقة الخليج بهدف خفض التصعيد.

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