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بغداد تؤكد العمل لحماية البعثات الدبلوماسية وتدين الهجمات المتكررة على المنطقة الخضراء

أخبار العالم العربي

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الحكومة العراقية تؤكد أن الأيام المقبلة ستشهد تأمين البعثات الدبلوماسية دون أي إيضاحات عن الخطط الأمنية المتبعة.

لكن وقف الهجمات على السفارة الأمريكية يعتمد على أمرين بحسب خبراءَ أمنيين، الأول تكثيف الجهد الأمني للحيلولة دون تكرار الهجمات، والثاني هو الوصولُ إلى المهاجمين وإيجاد تسوية معَهم، لكن المرجح في المسألة وجود جماعات مجهولة تحاول اللعبَ على وتر استهداف السفارة الأمريكية لإرباك المشهد الأمني.

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