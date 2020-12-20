بروكسل تدعو لاجتماع لبحث سلالة جديدة لكورونا

دعا مكتب رئيس المجلس الأوروبي لاجتماع طارئ على مستوى ممثلي الدول الأعضاء لتبادل المعلومات بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرات في بريطانيا.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، وإن بلاده بحاجة للسيطرة عليها بالتباعد الاجتماعي مؤكدا أن تشديد القيود المفروضة كان بسبب ذلك. هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي تلك السلالة الجديدة في الدنمارك وهولندا وأستراليا، إلى ذلك أوقفت كل من بلجيكا وهولندا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، وأعلنت بلجيكا إغلاق حدود البلاد أمام المسافرين القادمين من المملكة اعتبارا من منتصف ليل اليوم، كما تدرس كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا.