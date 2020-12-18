برلمان أوروبا يتبنى خطة طوارئ بشأن بريكست

تبنى البرلمان الأوروبي إجراءات طارئة تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي والبحري لمدة ستة أشهر بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في حال خروج لندن من الاتحاد من دون اتفاق.

وأكد بيان للبرلمان الأوروبي أن بروكسل وافقت أيضا على ضمان الوصول المتبادل للسفن والصيد البحري لكلا الطرفين حتى نهاية العام المقبل مشيرا إلى أن خطة الطوارئ ستطبق في أول العام القادم في حال عدم التوصل إلى اتفاق.. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية /أورسولا فون دير لايين/ أكدت بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الخلاف حول صيد الأسماك هو أبرز المشكلات القائمة، في حين غرد جونسون داعياً لتغيير جوهري في الموقف الأوروبي بالمحادثات.