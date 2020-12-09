أردوغان: لا تأثير لأي عقوبة أوروبية ضد تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أي عقوبات قد يفرضها الاتحاد الاوروبي خلال قمته المقبلة ضد بلاده لن يكون لها تأثير.

مؤكدا أن تركيا مستمرة في نهجها ولن تتنازل عن حقوقها شرقي المتوسط. وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، قال إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه معالجة قضاياه المهمة دون تركيا. وأضاف أن استخدام لغة العقوبات ضد أنقرة غير مجد. وشدد جليك على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التصرفُ بحكمة وتفعيلُ آلياته الدبلوماسية مع تركيا. وقال إن اليونان تجر الاتحاد إلى سياسة خاطئة قائمة على رؤية ضيقة، بدلا من إقامة علاقات متوازنة مع تركيا.