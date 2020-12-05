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الرياض: أحرزنا تقدما نحو حل الأزمة الخليجية

أخبار العالم العربي

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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إحراز تقدم كبير في جهود فض الأزمة الخليجية.

وأعرب بن فرحان عن دعم الرياض لجهود الوساطة الكويتية والأمريكية في هذه المسألة. بدوره، أعرب أمير الكويت /نواف الأحمد الصباح/ عن سعادته بالتقدم الأحدث في حل الأزمة، مشيدا في رسالتين لأمير قطر تميم بن حمد والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بجهودهما في حل الأزمة، واعتبر أمير الكويت أن الاتفاق يعكس الحرص على التضامن الخليجي والعربي، معربا عن شكره لكل من دعم جهود الوساطة الكويتية.

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