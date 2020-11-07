أرمينيا: العمليات القتالية تتواصل بمحيط شوشي

أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية قصفت عاصمة جمهورية قره باغ غيرِ المعترف بها /ستيباناكيرت/ بأنظمة /غراد/ و/سميرتش/، مشيرة إلى تواصل العمليات القتالية.

إلى ذلك اتهمت سلطات قره باغ قوات باكو بقصف مدينة /شوشي/ وبلدات أخرى بالصواريخ. من جهتها اتهمت باكو القوات الأرمينية بقصف بلدات أذربيجانية عدة في محيط قره باغ ما أدى إلى مقتل مدني. كما قالت أذربيجان إن جيشها سيطر على ست عشرة بلدة جديدة، مشيرة إلى أن القوات الأرمينية تراجعت في مختلف قطاعات الجبهة بعد تكبدها خسائر بشرية وفي المعدات العسكرية.