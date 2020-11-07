بايدن يتقدم على ترامب في ولاية بنسلفانيا

تقدم /جو بايدن/ على منافسه الجمهوري /دونالد ترامب/ بنحو تسعة وعشرين ألف صوت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بحسب الإحصائيات الأخيرة مع قرب اكتمال فرز الأصوات في الولاية.

في غضون ذلك أمرت المحكمة العليا الأمريكية بفصل بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد بعد الساعة الثامنة من مساء يوم الانتخابات في بنسلفانيا، وذلك إثر طلبٍ تقدمت به حملةُ ترامب. وقال محامو الحزب الجمهوري في الولاية إن التصويت في بنسلفانيا قد يحددُ الرئيسَ القادم للبلاد، مضيفين أنه لم يتضح ما إذا كانت مجالسُ المقاطعات تفصِلُ بطاقات الاقتراع المتأخرة عن غيرها. إلى ذلك، بدأ المحقق الخاص الأمريكي تحقيقاً في انتهاك فريق ترامب الانتخابي للقانون الفدرالي باستغلاله البيت الأبيض خلال الحملة الانتخابية.