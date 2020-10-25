واشنطن تعلن التوصل إلى هدنة إنسانية بقره باغ

أعلنت الولايات المتحدة عن التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة في قره باغ، اعتبارا من صباح اليوم الإثنين.

إلى ذلك، أكد الرئيس الأذربيجاني /إلهام علييف/ ضرورة أن تسحب أرمينيا قواتها من قره باغ لتحقيق الهدنة، مشيرا إلى أن لدى بلاده معلومات تؤكد إمداد يريفان بالأسلحة الحديثة يوميا.. وأضاف علييف أن موقف بلاده ينطلق من ضرورة أن تبتعد دول المنطقة عن التدخل المباشر في الصراع، مؤكدا أن باكو ضد تدويل الأزمة تمامًا.. كما أعلن علييف، سيطرة قواته على مدينة /غوبادلي/ وعدة بلدات جديدة في قره باغ.

بدوره قال رئيس الوزراء الأرميني /نيكول باشنيان/ إن نشر قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ، قد يشكل مخرجا للأزمة. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن الجيش الأذربيجاني شن هجوما في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران، ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية /شوشان ستيبانيان/ فإن القوات الأذربيجانية تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة، بعد شنها عشرات الهجمات في الاتجاه الجنوبي لقره باغ. إلى ذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أرمينيا أن لديه أدلة تؤكد مشاركة وحدات من القوات الخاصة التركية في معارك قره باغ.