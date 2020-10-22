أنقـرة ترفض بيان نيقوسيا إلى الحوار لحل الأزمات العالقة

أعلن وزير الدفاع التركي /خلوصي أكار/ رفض أنقرة لاي شروط غير منطقية تضعها اطراف أخرى لحل أزمة شرقي المتوسط.

ودعا / أكار / دول الجوار في شرق المتوسط، وبحر إيجة الى الحوار وايجاد مخرج للقضية ضمن الأطر القانونية ..إلى ذلك رفضت الخارجية التركية البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية التي جمعت مصر واليونان وقبرص، في نيقوسيا، وقالت إن البيان تضمن اتهامات لا أساس لها، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق تعاون حقيقي في شرق البحر المتوسط إلا بمقاربة شاملة تضم جميع دول المنطقة.