يريفان: أنقرة تحرض باكو على مواصلة القتال

اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان عبر تحريض باكو على مواصلة القتال في جمهورية قره باغ.

وقال باشينيان إن على يريفان وباكو تقديم تنازلات في أي محادثات بشأن التوصل لتسوية لأزمة قره باغ. يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه وزارة الدفاع الأرمينية القوات الأذربيجانية بمعاودة الهجوم على خط التماس في الإقليم، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار. وأشارت الوزارة إلى أن الوضع على خط التماس كان متوترا طوال الليل لكنه مستقر إلى حد ما.