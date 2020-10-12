يريفان: إسقاط طائرة أذربيجانية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن الأنظمة الجوية التابعة لقوات قره باغ أسقطت طائرة هجومية من طراز سو خمسة وعشرون تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية شمال شرق خط التماس.

وأشارت الدفاع الأرمينية إلى عدم وجود وقف إطلاق نار متماسك. متهمة في الوقت ذاته أذربيجان بخرقه في عدة قطاعات من الجبهة بإقليم قره باغ المتنازع عليه. من جانبها قالت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها إن محور هادروت مازال يشهد معارك عنيفة مشيرة إلى وجود التزام نسبي بالهدنة التي جرى التوصل إليها بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية.