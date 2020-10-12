لافروف: من الضروري تثبيت الهدنة في قره باغ

أكد وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة تثبيت الهدنة في جمهورية قره باغ غير المعترف بها.

وقال لافروف خلال مؤتمرٍ صحفي مشترك مع نظيره الأرميني /زوهراب مناتسا كانيان/ إنه من غير الممكن تأجيل استئناف التفاوض بشأن قره باغ. مشيرًا إلى أن موسكو نقلت شكوى رئيسِ وزراء أرمينيا بشأنِ خرق وقف إطلاق النار إلى مجموعة مينسك. بدوره ، دعا /مناتسا كانيان/ لإطلاق عملية سياسية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى آليةٍ لتثبيت الهدنة في قره باغ. كما اتهم /مناتسا كانيان/ باكو باستهداف المنشآت والبنية التحتية الحيوية والمدنية في الجمهورية.