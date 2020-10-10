وقف إطلاق النار في قره باغ يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ حيز التنفيذ، بعد التفاهمات التي توصلت إليها أرمينيا وأذربيجان، خلال مباحثاتهما في موسكو.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني الأزمة في قره باغ،، مضيفا أن طهران أعربت عن دعمها للاتفاق. من جانبها، قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ يفتح الطريق نحو المباحثات. في حين أعلنت ألمانيا ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار ودعت إلى الالتزام به. كما شددت فرنسا على أهمية تنفيذ الاتفاق من أجل تهيئة الظروف للتوصل إلى وقف دائم للعمليات القتالية بين أرمينيا وأذربيجان.