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باكو تتهم يريفان باستخدام مرتزقة في قره باغ

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اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية يريفان باستخدام مرتزقة من الشرق الأوسط في أزمة قره باغ..

وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا، ما لم تتم استعادة وحدة أراضيها.. وشدد علييف على أن المفاوضات بشأن قره باغ لم تكن مجدية، وأنه ليس هناك أي حاجة لدعوات جديدة إلى الحوار..

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجيش الأرميني، باستخدام منظومة الصواريخ التكتيكية توشكا-أو على خط التماس في إقليم قره باغ.

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