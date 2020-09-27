غريفيث يدعو لتطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن /مارتن غريفيث/ إلى تطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى، الموقع بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، بشكل فوري.

وأكد غريفث أن وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا خلال محادثات في سويسرا على تبادل ألف وثمانين محتجزا وأسيرا، مضيفا أن العمل سيستمر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على توقيت إطلاق سراح الأسرى، ونقلت مراسلتنا في جنيف عن مصادر مقربة من الحكومة اليمنية أن خمسة عشر سعوديا، بينهم أربعة طياريين سيطلق الحوثيون سراحهم ضمن الاتفاق، إضافة إلى أربعة سودانيين.