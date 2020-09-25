كورونا..عودة القيود وتحذيرات من موجة ثانية

وتواصل جائحة كورونا حصد مزيد من الأرواح حول العالم، إذ تخطى إجمالي الإصابات اثنين وثلاثين مليونا وخمسمئة ألف، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات تسعمئة وتسعة وثمانين ألفا.

وأعلنت عشر دول أوروبية رسميا بدء الموجة الثانية من تفشي الفيروس، بينها إسبانيا، وهولندا، واليونان. وفي فرنسا، سجلت السلطات أكثر من ستة عشر ألف إصابة جديدة، في أعلى معدل يومي منذ بدء الجائحة. كما تخطت بريطانيا رقما قياسيا للإصابات اليومية بتسجيلها ستة آلاف وستمئة حالة. إلى ذلك، قررت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية إلغاء تجمع لمئات الآلاف بميدان /تايمز سكوير/ عشية رأس السنة، في تقليد سنوي ينظم منذ مئة وأربعة عشر عاما.