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واشنطن تهدد بمعاقبة كل من يبيع أسلحة لإيران

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قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني /إليوت أبرامز/ إن بلاده ستفرض عقوبات على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران، فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح على طهران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي /مايك بومبيو/ قد أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني /دومنيك راب/ في واشنطن، أن بلاده ستتجه خلال أيام إلى مجلس الأمن، في مسعى لفرض العقوباتِ مجدداً على إيران. من جهته قال /راب/ إن لندن وواشنطن متفقتان بشأن القلق من التهديد النووي الإيراني، لكنّه أوضح وجود اختلاف بأسلوب التعاطي مع هذا الملف.

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