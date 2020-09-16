واشنطن تهدد بمعاقبة كل من يبيع أسلحة لإيران

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني /إليوت أبرامز/ إن بلاده ستفرض عقوبات على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران، فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح على طهران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي /مايك بومبيو/ قد أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني /دومنيك راب/ في واشنطن، أن بلاده ستتجه خلال أيام إلى مجلس الأمن، في مسعى لفرض العقوباتِ مجدداً على إيران. من جهته قال /راب/ إن لندن وواشنطن متفقتان بشأن القلق من التهديد النووي الإيراني، لكنّه أوضح وجود اختلاف بأسلوب التعاطي مع هذا الملف.