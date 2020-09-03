بوريـل يؤكـد تواصل تدفـق السـلاح إلى ليبيـا وشكري يدعو لحل على أساس اتفاق الصخيرات

تلك هي الأزمة الليبية حين تحط رحالها في أكثر من عاصمة ومع أكثر من مسؤول.

مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وبعد لقاءات مكثفة مع أطراف الأزمة الليبية يؤكد من القاهرة تَواصل تدفق الأسلحة إلى ليبيا، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من قبل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، فتدفق الأسلحة يعني أنّ الاتفاقَ هش وأن أصواتَ الرصاصِ قد تُسمِعَ مرة أخرى بين الفرقاء الليبيين.