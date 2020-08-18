الكرملين: نرفض كل محاولات التدخل الخارجي في بيلاروس

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الوضع في بيلاروس.

وشدد الكرملين في بيان على رفض جميع محاولات التدخل الخارجي في شؤون بيلاروس الداخلية. وحذر من أن تؤدي التدخلات إلى تصعيد الأزمة بعد الانتخابات. الحكومة الألمانية أوضحت من جانبها أن اتصال بوتين وميركل شدد على ضرورة عودة الهدوء، وطالبت السلطات البيلاروسية بنبذ للعنف، والإفراج عن السجناء السياسيين. وزارة الصحة البيلاروسية كانت أعلنت عن وجود عشرات الجرحى من المتظاهرين في المستشفيات، وأشارت إلى مقتل اثنين منهم لكنها لم تحدد تاريخ ذلك.