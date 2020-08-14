واشنطن وباريس تعلنان المشاركة بتحقيقات انفجار بيروت

يشهد لبنان حَراكًا دبلوماسيا مكثفا، حيث تزور عدةُ وفودٍ غربية بيروت لدفع السلطاتِ نحو تنفيذِ إصلاحاتٍ اقتصادية، بغيةَ تمويلِ المانحين جهود إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية /ديفيد هيل/ خلال لقائه الرئيس /ميشال عون/ أهمية إجراءِ إصلاحات اقتصادية، ومكافحةِ الفساد في لبنان، شرطا للتعاون مع صندوقِ النقد الدولي والمانحين... إلى ذلك، أكدت وزيرةُ الدفاع الفرنسية /فلوارنس بارلي/ خلال اجتماعٍ مع عون، مشاركةَ خبراء فرنسيين في تحقيقاتِ المرفأ، .. في حين أكد وزيرُ الخارجيةِ الإيراني /محمد جواد ظريف/ بعد لقائه نظيره في حكومة تصريف الأعمال /شربِل وهبة/ أن الشعب اللبناني يجب أن يكون صاحب القرار الوحيد بشأن حكومته المستقبلية.