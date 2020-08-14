الإمارات تشدد على التزامها بمبادرة السلام العربية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي /أنور محمد قرقاش/ أن أبو ظبي ضمنت خلال الاتفاق مع إسرائيل التزامها بوقف ضم الأراضي الفلسطينية.

واعتبر قرقاش قرار وقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً من شأنه أن يحافظ على حل الدولتين. مضيفا أن التزام الإمارات بعلاقات ثنائية مباشرة مع إسرائيل سيمكنها من لعب دور مؤثر في أمن واستقرار المنطقة.. وأكّد قرقاش في تغريدة على تويتر أن ردود الفعل الإيجابية الصادرة من العواصم الرئيسية على الإعلان مشجعة.