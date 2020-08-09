مؤسسة النفط الليبية تدعو لفتح الموانئ النفطية وتحذر من وقوع كارثة في حال اندلاع معارك قربها

حذر رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله من خطر تكرار كارثة مرفأ بيروت على نطاق أوسع في ليبيا.

موضحا أن عسكرة المنشآت النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيدَ العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية مثل رأس لانوف والسدرة والبريقة على العاملين والسكان المحليين.

وقال صنع الله أن أكثرَ من15 ألف طن من غاز الأمونيا مخزنة في البريقة.