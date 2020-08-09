 
مباشر
عاجل
إيران تدين طلبا قدمه مجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن لتمديد حظر التسلح على ايران

مؤسسة النفط الليبية تدعو لفتح الموانئ النفطية وتحذر من وقوع كارثة في حال اندلاع معارك قربها

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohqz

حذر رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله من خطر تكرار كارثة مرفأ بيروت على نطاق أوسع في ليبيا.

موضحا أن عسكرة المنشآت النفطية وتواجد المرتزقة والتصعيدَ العسكري يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية مثل رأس لانوف والسدرة والبريقة على العاملين والسكان المحليين.

وقال صنع الله أن أكثرَ من15 ألف طن من غاز الأمونيا مخزنة في البريقة.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا