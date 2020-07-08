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تعزيز العلاقات العسكرية بين لندن والرياض

أخبار العالم العربي

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أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مع السعودية خاصة في مجال الصادرات الحربية.

وأبدى والاس خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تقدير لندن لدور السعودية في التصدي لتهديدات الاستقرار في المنطقة خاصة ما يتعلق منها بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة. وكانت السلطات البريطانية أكدت في وقت سابق أنها امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، ما يعني إمكانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.

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