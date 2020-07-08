تعزيز العلاقات العسكرية بين لندن والرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9ps
أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مع السعودية خاصة في مجال الصادرات الحربية.
وأبدى والاس خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تقدير لندن لدور السعودية في التصدي لتهديدات الاستقرار في المنطقة خاصة ما يتعلق منها بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة. وكانت السلطات البريطانية أكدت في وقت سابق أنها امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، ما يعني إمكانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.