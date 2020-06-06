تظاهرات مناهضة للعنصرية ومنددة بمقتل فلويد

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن أوروبية، وأستراليا واليابان، احتجاجا على العنصرية، وتنديدا بمقتل الأمريكي جورج فلويد، وتضامنا مع الاحتجاجات الأمريكية.

وتجمّع في العاصمة الفرنسية باريس، بضعة آلاف من المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية. كما شهدت برلين وهامبورج احتجاجات مماثلة. بينما احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة مبنى البرلمان البريطاني بالعاصمة لندن ومدن أخرى تنديدا بالعنصرية، رغم تحذيرات السلطات البريطانية من جائحة كورونا.