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الحكومة اليمنية: إعلان الإدارة الذاتية تمرد

أخبار العالم العربي

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أعتبرت الحكومة اليمنية إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب تمردا وانقلابا على الحكومة الشرعية.

وحمل بيان للحكومة المجلس الانتقالي وقادته المتواجدين في أبوظبي مسؤولية عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن الحكومة تجدد دعوتها للتحالف العربي لتحمل مسؤوليته تجاه وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، كما دعا البيان المجتمع الدولي لإدانة ما اعتبره انقلابا على مؤسسات الدولة، وتأتي هذه التطورت بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على المرافق الحكومية في عدن، في أعقاب إعلان المجلس الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في مناطق الجنوب.

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