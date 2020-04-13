نيويورك: تخطينا أسوأ مرحلة من أزمة كورونا

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية أنها تجاوزت المرحلة الأسوأ أزمة كورونا.

وقال حاكم الولاية أندريو كومو إنه جرى تسجيل ستِمئةٍ وإحدى وسبعينَ وفاةً جديدة بفيروس كورونا، ونحو ألفي إصابة، ليتخطى إجمالي الوفيات عشرةَ آلافِ شخصٍ منذ بدء انتشار الوباء..وشدد كوومو مع ذلك على ضرورة أن تكون خطة إعادة فتح المؤسسات العامة واقتصاد الولايات على مراحل، مؤكدا أن قرار ذلك سيتم اتخاذه بناء على آراء الخبراء في السياق أعلنت ولاية ساوث داكوتا أنها ستكون أول ولاية أمريكية تبدأ استخدام عقار هيدروكسي كلوريكين لعلاج مصابي كورونا.