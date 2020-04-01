بوتين: وضع فيروس كورونا في روسيا يزداد صعوبة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وضع فيروس كورونا المستجد في روسيا يزداد صعوبة وانه في العالم أكثر تعقيدا.

كما وقع بوتين، على مرسوم يمنح بموجبه الحكومة صلاحيات إعلان حالة الطوارئ أو حالة التأهب القصوى في روسيا. إلى ذلك أعلنت السلطات عن إصابة أربعمئة وأربعين شخصا بفيروس كورونا خلالا الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع عدد الحالات إلى ألفين وسبعمئة وسبع وسبعين حالةً معظمها في موسكو، مشيرة إلى وفاة سبعة أشخاص ليرتفع عدد الضحايا الى أربعة وعشرين شخصا. كما شفي تسعة وستين شخصا من فيروس كورونا بروسيا ليرتفع عدد المتعافين إلى مئة وتسعين شخصا.