تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني أعلنت في بيان مشترك رفضها تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة..

واعتبرت تلك الكتل في بيانها تكليف الزرفي تهديدا للسلم الاهلي ومخالفة للدستور لعدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر، مضيفة أنها سستخدم الطرق القانونية والسياسية والشعبية لإيقاف التكليف، كما دعا البيان الأحزاب الأخرى لمنع ما وصفها بالتجاوزات وإعادة الأمور لنصابها الدستوري.. هذا وأبدى تيار الحكمة، اعتراضه وتحفظه على آلية تكليف الزرفي واتهم الرئيس العراقي بـعدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى العراقية. فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنية وتحالف القوى العراقية والاتحاد الوطني الكردستاني دعمها لتكليف الزرفي..