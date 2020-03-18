إطلاق سراح آلاف المعتقلين من السجون الإيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العقوبات الأمريكية جففت الموارد الاقتصادية لبلاده، وأعاقت قدرتها على مكافحة تفشي وباء كورونا.

وزارة الصحة الإيرانية أعلنت من جانبها وفاة مئة وخمسة وثلاثين شخصًا، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى تسعمئة وثمانية وثمانين ، كما أعلنت إصابة نحو ألف ومئتي شخص خلال أربع وعشرين ساعة.. في غضون ذلك، أفاد مراسلنا بأن السلطات الإيرانية أطلقت مؤقتا سراح خمسة وثمانين ألف سجين ، بينهم سجناء أمنيون، بسبب تفشي الفيروس في البلاد.