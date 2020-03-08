مصـر تدعو إثيوبيا إلى الامتناع عن ملء خزان سـد النهضة دون التوصل لاتفاق

يقوم وزير الخارجية المصري بجولة تشمل دول مجلس التعاون إضافة إلى الأردن والعراق، لشرح وجهة النظر المصرية، في ملف سد النهضة.

إلى ذلك عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتم خلال الاجتماع تقييم الموقف الحالي لمفاوضات السد على ضوء المواقف الأثيوبية. وكان بيان صادر عن الخارجية المصرية اتهم أديس أبابا بسوء النية وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.