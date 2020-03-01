وفيات بكورونا في أمريكا وأستراليا وتايلاند

أعلنت السلطات في أستراليا وتايلاند والولايات المتحدة تسجيل أولى حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك فيما أكدت واشنطن عزمها توسيع نطاق حظر السفر بسبب الفيروس.

كما نصحت الإدارة الأمريكية المواطنين بعدم السفر لبعض الأماكن بكوريا الجنوبية وإيطاليا، يأتي ذلك فيما أعلنت بكين تسجيل خمس وثلاثين حالة وفاة وخمسمئة وثلاث وسبيعن إصابة جديدة بكورونا، أما في كوريا الجنوبية فبلغ عدد الإصابات ثلاثة آلاف وخمسمئة وست وعشرين حالة، في حين ارتفعت أعداد الوفيات في اليابان إلى ثمانية أشخاص، كما أعلنت أرمينيا تسجيل أول إصابة بكورونا، وتزايد العدد باليونان إلى سبع حالات، وفي السياق دعت وزارة الصحة العراقية لمنع التجمعات تجنبا لانتشار الفيروس.