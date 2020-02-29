فيروس كورونا يواصل انتشاره في دول العالم

يواصل فيروس كورونا انتشاره وتوسعت قائمة الدول التي امتد اليها.. فيما ارتفع عدد المصابين به في الدول العربية وباقي دول العالم.

وأعلنت بكين رصد سبع وأربعين حالة وفاة جديدة وتسجيل أربعمة وسبع وعشرين إصابة جديدة داخل البلاد، لتقترب أعداد المصابين في الصين إلى نحو ثمانين آلفا، وفي كوريا الجنوبية إلى ثلاثة آلاف ومئة وخمسين، فيما أعلنت الكويت عدم تسجيل إصابات جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إلى ذلك قال مصدر لوكالة فرانس برس إن واشنطن قررت إرجاء قمة آسيان التي كانت مزمعة الشهر المقبل في لاس فيغاس بسبب مخاوف من كورونا فيما رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى التحذير من خطر انتشار الفيروس.