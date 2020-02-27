البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ

وافق البرلمان التونسي اليوم على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بأغلبية الأصوات.

وحصلت حكومة الفخفاخ خلال جلسة التصويت التي استمرت حتى فجر اليوم على مئة وتسعة وعشرين صوتا، فيما صوت سبعة وسبعون نائبا ضد منح الثقة للحكومة مع امتناع نائب واحد عن التصويت، وكان الفخفاخ قد قال في كلمته أمام مجلس نواب الشعب إن حكومته ستعمل على تحقيق المصلحة العليا للوطن، مضيفا أن الحكومة ومجلس النواب سيؤديان دورهما في إطار احترام الدستور.