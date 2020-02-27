الجيش السوري يصد هجوما للمسلحين على سراقب

أفادت وكالة سانا السورية للأنباء بتصدي الجيش السوري لهجوم للمجموعات المسلحة على مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وذكرت سانا، أن العشرات من المسلحين قتلوا وجرحوا، كما دمرت عدة مدرعات تابعة لهم، بضربات مكثفة للجيش على محور سراقب. وأكدت الوكالة استعادة الجيش السوري قريتي الحواش والحويجة بمنطقة الغاب الشرقي بريف حماة. في غضون ذلك، أكد ناشطون أن المجموعات المسلحة تمكنت من السيطرة على قرية آفس شمال غرب سراقب بريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري. فيما أشارت مصادر عسكرية سورية بمواصلة الجيش السوري تقدمه بريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى سيطرته بشكل كامل على قرى وبلدات جبل الزاوية.