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روس نفط تريدينغ في قائمة العقوبات الأمريكية

مال وأعمال

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أدرجت واشنطن شركة روس نفط تريديتغ المتفرعة عن عملاق النفط الروسي روس نفط في قائمتها للعقوبات ضد فنزويلا.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات استهدفت رئيس مجلس إدارة الشركة ديديو كاسيميرو متهمة الشركة ورئيسها بمساعدة الحكومة الفنزويلية في التوسط في عملية بيع ونقل الخام الفنزويلي والتعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية في قائمتها للعقوبات ضد فنزويلا. من جانبها اعتبرت شركة روس نفط في بيان أن العقوبات غير شرعية، ولا تقوم على أساس قانوني.

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